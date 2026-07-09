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MEB, dijital dikkat geliştirme oyunu "PürDikkat"i erişime sundu

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirmek için pedagoji temelli dijital oyun 'PürDikkat'i hazırladı. Oyun, seçici dikkat, çalışma belleği ve planlama gibi bilişsel becerileri destekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin dikkat, odaklanma ve bilişsel kontrol becerilerini desteklemek amacıyla pedagoji temelli dijital dikkat geliştirme oyunu "PürDikkat" hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PürDikkat, farklı öğrenme hızlarına ve ihtiyaçlarına sahip öğrenciler için yapılandırılmış dijital öğrenme ortamı sunuyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen PürDikkat, öğrencilerin öğrenme sürecinde ihtiyaç duydukları temel dikkat becerilerini eğlenceli ve aşamalı görevlerle desteklemeyi amaçlıyor.

Pedagoji ilkeleri doğrultusunda tasarlanan oyun, seçici dikkat, sürdürülebilir dikkat, çalışma belleği, sıralama, planlama ve tepki kontrolü gibi öğrenme sürecini doğrudan etkileyen bilişsel becerilere odaklanıyor.

PürDikkat'te öğrenciler, ekranda sunulan yönergeleri takip ederek görevleri belirli bir işlem sırasına göre tamamlıyor. Bu sırada görevle ilgili uyaranı seçmeleri, dikkatlerini dağıtabilecek unsurları ayırt etmeleri, yönergeyi akıllarında tutmaları ve uygun tepkiyi vermeleri gerekiyor.

Oyunun kademeli görev yapısı, öğrencilerin dikkatlerini belirli bir hedefe yöneltmelerine ve görev boyunca sürdürmelerine imkan sağlıyor. İşlem basamaklarının sırayla takip edilmesi, öğrencilerin çalışma belleği, sıralama, planlama gibi bilişsel becerilerini kullanmalarını destekliyor.

"Dijital öğrenme etkinliği olarak kullanılabilecek"

Tekrar edilebilen etkinlikler ve anlık geri bildirimler sayesinde öğrenciler yaptıkları işlemin sonucunu görebiliyor, gerektiğinde yeniden deneyebiliyor ve görevleri adım adım tamamlayabiliyor.

Oyun sürecinde, sınıf ortamında etkili öğrenme için temel öneme sahip olan tepkileri kontrol etme, yönergeyi yeniden inceleme ve yeniden odaklanma gibi beceriler desteklenerek bu becerilerin dijital ortamda geliştirilmesine imkan sağlanıyor.

PürDikkat, eğitim ortamlarında yürütülen dikkat geliştirme çalışmalarını destekleyen, süreç odaklı ve işlevsel bir dijital öğrenme etkinliği olarak kullanılabilecek.

Uygulama sayesinde öğrencilerin dikkat becerilerine ilişkin alt alanlardaki gelişimleri izlenebilecek ve bu gelişimlere yönelik değerlendirme profili oluşturulabilecek.

Eğitimde dijitalleşme, erişilebilirlik ve bireysel farklılıklara duyarlı öğrenme ortamları oluşturma çalışmaları kapsamında geliştirilen PürDikkat ile öğrencilerin dikkatlerini geliştirme, sürdürme ve görev hedefinde kalma becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

PürDikkat oyununa, EBA'da yer alan Özel Eğitim Materyal Platformu'ndan ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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