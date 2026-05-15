MEB'in hazırladığı "Zenginleştirilmiş Öğretim Etkinlikleri Kitapları" yayımlandı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim 9 ve 10. sınıflar için öğrencilerin bireysel farklılıklarını merkeze alan 'Zenginleştirilmiş Öğretim Etkinlikleri Kitapları'nı yayımladı. 17 alan kitabı ve 4 kılavuz kitap, OGM Materyal platformunda öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri, öğrenme hızları, ilgi alanları ile bireysel farklılıklarını merkeze alan öğretim anlayışı doğrultusunda ortaöğretim kademesinde hazırlanan "Zenginleştirilmiş Öğretim Etkinlikleri Kitapları" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde, UNICEF desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan "Zenginleştirilmiş Öğretim Etkinlikleri Kitapları", öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Etkinlik kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin esas aldığı beceri temelli, bütüncül ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı doğrultusunda hazırlandı.

Bu kapsamda, hazırlanan kaynaklar, sınıf içi uygulamaların daha kapsayıcı, esnek ve öğrenci odaklı bir anlayışla yürütülmesine katkı sunarken öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeyi, öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını artırmayı ve her öğrencinin kendi potansiyeli doğrultusunda ilerlemesini desteklemeyi amaçlıyor.

21 kaynak kitap hazırlandı

Çalışma kapsamında ortaöğretim 9 ve 10. sınıf düzeylerine yönelik olarak Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, tarih, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinde kullanılmak üzere 17 zenginleştirilmiş öğretim etkinlikleri kitabı hazırlandı.

Söz konusu kitaplar, öğretmenlerin sınıf içindeki farklı öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alarak öğretim süreçlerini planlayabilmelerine imkan sağlayacak şekilde yapılandırıldı.

Alan kitaplarının yanı sıra öğretmenlerin bu yaklaşımı sınıf içi uygulamalara daha etkili biçimde yansıtabilmeleri amacıyla 4 kılavuz kitap da hazırlandı.

Hazırlanan bu kılavuzlarda ise birleştirilmiş farklılaştırma etkinlikleri, farklılaştırılmış öğretimde zenginleştirme uygulamaları, sürece dayalı zenginleştirme strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin içeriklere yer verildi.

Kaynaklar, OGM Materyal platformundaki "Yönetici ve Öğretmen Kütüphanesi" bölümünde erişime açıldı.

Bu çalışmalarla, öğretim süreçlerinin yalnızca eksik öğrenmelerin giderilmesine odaklanan bir yapıdan çıkarılarak öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklarını esas alan daha kapsayıcı ve nitelikli bir anlayışla yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
