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MEB, COP31 için 30 ilde gençlik iklim çalıştaylarıyla ulusal bildirge oluşturacak

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MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, COP31 hazırlıkları kapsamında 6-8 Ekim'de 30 ilde Gençlik İklim Çalıştayları düzenleyecek. Çalıştaylarda gençler 10 tematik başlıkta çözüm ve politika önerileri geliştirecek, çıktılarla Ulusal Gençlik İklim Bildirgesi oluşturulacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) hazırlıkları çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 6-8 Ekim'de Gençlik İklim Çalıştayları gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalıştaylarda öğrencilerin yaşadıkları çevredeki iklim ve çevre sorunlarını bilimsel veriler ışığında değerlendirmeleri, sorunların nedenlerini analiz etmeleri ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmeleri hedefleniyor.

Çalıştaylar kapsamında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin resmi gençlik yapılanması YOUNGO bünyesinde yürütülen Yerel Gençlik Konferansı (LCOY) ile işbirliği yapılacak.

Her ilde en az bir uzman konuşmacının katılacağı çalıştaylarda, tematik COP31 sunumları gerçekleştirilecek. Farklı disiplinlerden gençler, oluşturulacak çalışma gruplarında belirlenen sorunlara yönelik somut ve uygulanabilir çözüm ve politika önerileri geliştirecek.

Çalışmalar, "İklim Değişikliği ve Küresel İklim Politikaları", "Enerji Dönüşümü ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları", "İklim Finansmanı ve Yeşil Ekonomi", "İklim Değişikliğine Uyum ve Dayanıklı Topluluklar", "Doğa Temelli Çözümler ve Biyoçeşitlilik", "Sürdürülebilir Şehirler ve Yerel İklim Eylemi", "Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi", "Tarım, Gıda Sistemleri ve İklim Değişikliği", "Su Ekosistemleri ve İklim Riskleri" ile "Turizm, Kültürel Miras ve İklim Değişikliği" olmak üzere 10 tematik başlıkta yürütülecek.

Gençlik İklim Çalıştayları, Ankara, İstanbul, İzmir, Zonguldak, Kahramanmaraş, Manisa, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Isparta, Burdur, Uşak, Sakarya, Bolu, Düzce, Mersin, Adana, Kayseri, Niğde, Konya, Şanlıurfa, Trabzon, Rize, Samsun, Muğla, Antalya ve Denizli olmak üzere 30 ilde gerçekleştirilecek.

-"Ulusal Gençlik İklim Bildirgesi" oluşturulacak

Çalıştaylarda ortaya konulan görüş, öneri ve çözüm yaklaşımları doğrultusunda Gençlik İklim Bildirgesi taslakları hazırlanarak, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne iletilecek.

Farklı illerden elde edilen çıktıların bir araya getirilmesiyle "Ulusal Gençlik İklim Bildirgesi" oluşturulacak. Böylece gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin görüş ve çözüm önerilerinin, ulusal düzeyde ortak bir metne dönüştürülerek, daha geniş platformlara taşınması sağlanacak.

Kaynak: AA
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