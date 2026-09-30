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MEB burslusu lisans öğrencilerinin yurt içi dil kursu bursu 4 bin liraya yükseltildi

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Yurt dışında öğrenim gören MEB burslusu öğrencilere yönelik ödeme tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt içinde dil kursuna devam eden lisans öğrencilerinin aylık bursu 2 bin 325 liradan 4 bin liraya, lisansüstü öğrencilerinin ise 4 bin 650 liradan 8 bin liraya çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) burslusu olarak yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin burs miktarları artırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe ilişkin Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yurt dışı eğitime hazırlık için yurt içinde dil kursuna devam eden resmi burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı lisans öğrencileri için 2 bin 325 liradan 4 bin liraya, lisansüstü öğrencileri için ise 4 bin 650 liradan 8 bin liraya yükseltildi.

Zorunlu sağlık sigortasının yıllık tutarında da değişikliğe gidilerek, yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas alınmak kaydıyla her eğitim öğretim yılı için lisans veya lisansüstü öğrencilerine ödenen bir aylık yurt dışı bursunun daha önce 1,5 katını aşamayacak şekilde belirlenen zorunlu sağlık sigortası bedelinin üst sınırı 2 katına çıkarıldı.

Yapılan değişiklikle, tez ve alan çalışmaları ile bilimsel etkinliklere katılım için verilen konaklama ücretinin toplamı, yurt dışı aylık bursun yüzde 5'i yerine, günlük yüzde 5'i olmak üzere toplam yüzde 20'sine kadar ödenmesi sağlandı.

Ayrıca tez ve alan çalışmaları ve bilimsel etkinliklere katılım için öğrencilerin başka bir ülkeye gitmesi durumunda ilgili ülkenin vize ücretinin de karşılanmasına yönelik değişiklik yapıldı.

Kaynak: AA
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