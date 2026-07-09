Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten'den KTÜ'ye ziyaret

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni (KTÜ) ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Ökten ile Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Ursavaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Er, bir araya geldi.

Ziyarette, bakanlıkça yürütülen Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ökten, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak araştırmacıların yetiştirilmesinde programın stratejik bir rol üstlendiğini kaydetti.

Ursavaş ise KTÜ'nün uluslararası akademik işbirliklerini ve araştırma kapasitesini sürekli geliştirdiğini vurgulayarak, yurt dışında eğitim alan akademisyenlerin edindikleri bilgi ve deneyimlerin yükseköğretim sistemine önemli katkı sağladığını belirtti.

Ökten, daha sonra Rektörlük Senato Salonu'nda burs programından yararlanan öğretim elemanlarıyla toplantı yaptı.

Ziyarette, Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da yer aldı.