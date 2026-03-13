Haberler

MEB'in ara tatil etkinlik kitapları erişime açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle birlikte verimli vakit geçirmesi ve öğrenmeye devam etmesi için okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde etkinlik kitapları hazırladı. Bu kitaplar, çeşitli eğlenceli ve öğretici aktiviteler içermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrenmelerin ara tatilde desteklenmesi, velilerin öğrenme süreçlerinde rol alması ve çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi amacıyla okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan ara tatil etkinlik kitapları erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla etkinlik kitapları hazırlandı.

Okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi", ilkokul öğrencilerine yönelik "Arada 1 Etkinlik Kitabı" ve ortaokul öğrencilerine yönelik "İlkbahar Etkinlik Kitabı" yayımlandı.

Öğretici ve eğlendirici etkinliklerin bulunduğu kitaplarda, çocukların yaş gruplarına uygun olarak hikaye, şiir, bulmaca, boyama gibi pek çok çalışma ve düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere yer verildi.

Kitaplarla, ara tatilde aileyle geçirilen zamanın niteliğinin artırılması, çocuklara zenginleştirilmiş bir çevre sunulması ve okul ile ev arasındaki devamlılığın desteklenerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanması hedeflendi.

Ara Tatil etkinlik kitaplarına "tegm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber