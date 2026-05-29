Haberler

ABD'deki McKinley Dağı'nda 5 bin 547 metreden düşen 4 dağcı aranıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Alaska eyaletindeki McKinley Dağı'nda 7 kişilik ekipten 4 dağcı, 5 bin 547 metre yüksekten düştü. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor, diğer 3 dağcıyla iletişim halinde olunduğu bildirildi.

ABD'nin Alaska eyaletindeki McKinley Dağı'nda 5 bin 547 metre yüksekten düşen 4 dağcı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan McKinley Dağı'nda 7 kişilik ekipten 4 dağcı, Denali Geçidi yakınlarında 5 bin 547 metre yüksekten düştü.

Kalan 3 dağcı, düşen kişilere yardım etmeye çalıştıktan sonra 5 bin 181 metre yükseklikteki kamp alanına geri döndü.

ABD Ulusal Park Hizmetlerinin açıklamasına göre, düşen dağcılara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ancak dağcıların sağlık durumları henüz bilinmiyor.

Yetkililer, diğer 3 dağcıyla iletişim halinde olduklarını belirterek, uygun görülmesi halinde yeni bilgilerin paylaşılacağını söyledi.

Bölgede hava koşullarının gün boyunca değiştiğini kaydeden yetkililer, "hava koşulları uygun hale geldiğinde helikopter operasyonlarının başlayacağını" aktardı.

McKinley Dağı'nda tırmanış sezonu genellikle nisan sonundan temmuz ortasına kadar sürüyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı

1 tane zeytine dudak uçuklatan fiyat! Satıcının savunması da akılalmaz
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor

Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: rol arkadaşı ile aşk yaşıyor
Latin Amerika'da 5 ülke organize suçla mücadelede 'Santiago Taahhüdü' imzaladı

Latin Amerika'dan suç örgütlerine ortak mücadele kararı
Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Gramı 18 TL'ye kadar çıkıyor

Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! İşte yanıtı