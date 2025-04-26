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MCBÜ'den Fen Lisesi Öğrencilerine Uygulamalı Biyoloji Eğitimi

MCBÜ'den Fen Lisesi Öğrencilerine Uygulamalı Biyoloji Eğitimi
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü, 'MCBÜ ile Biyoloji Her Yerde' projesi kapsamında fen lisesi öğrencilerine uygulamalı biyoloji eğitimi veriyor. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler mikroskop kullanımı ve çeşitli biyolojik deneyler yapma imkanı buldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından yürütülen "MCBÜ ile Biyoloji Her Yerde" projesi kapsamında fen lisesi öğrencilerine uygulamalı biyoloji eğitimi veriliyor.

Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 22 farklı uygulama masasında öğrencilere mikroskop kullanımı ve çeşitli biyolojik deneyler sunuldu.

MCBÜ Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersin Minareci, gazetecilere lise öğrencilerinin kitaplardan öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak görmelerini sağlamak istediklerini belirtti.

Liselerde eğitim veren üniversite öğrencilerinden Dilan Dilaver, liselilerin biyolojiye ilgisini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Türk Kızılay kan grupları, temel yaşam desteği ve ilk yardım uygulamalarıyla, AFAD ise kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerle ilgili tanıtıcı faaliyetlerle çalışmalara katkı sağlıyor.

Proje çerçevesinde kentteki diğer fen liselerinde de etkinlik düzenlenecek.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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