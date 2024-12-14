MAZLUMDER İnsan Hakları Gecesi Düzenledi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "İnsan Hakları Gecesi" düzenlendi.

Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, MAZLUMDER yöneticileri ve gönüllülerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Katılımcılara, başta Filistin ve Suriye olmak üzere insan hakları ihlallerinin yoğun biçimde yaşandığı bölgelerdeki görüntülerden oluşan videonun izletildiği programda, hayatını kaybeden siviller anıldı.

Programda konuşan MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yıkılmasına vurgu yaparak, "20 yıllık işgale rağmen işgalciyi defettiler. Tüm tartışmaları bir kenara bırakarak söylüyorum, o insanlar güvenlik içerisinde, izzetli ve onurlu yaşama imkanına kavuşmuş durumdalar." dedi.

Kartal, Gazze'de yaşanan katliamların, dünya kamuoyunun insan hakları konusundaki ikircikli bakışını gözler önüne serdiğini vurgulayarak, "İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan bir düzen var ve biz bu düzende yokuz. Bu düzeni oluşturanlar, her türlü kontrol yöntemiyle birlikte kendi tanımladıkları insanlar için birtakım haklar sunuyorlar." diye konuştu.

Programda ayrıca MAZLUMDER adına her yıl verilen Bireysel Mücadele, Kurumsal Mücadele, Basın, Genç Hukukçu ve Vefa ödülleri sahiplerini buldu.