Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye" öğrenci programının 56'ncısı Diyarbakır'da başladı.

Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda, öğrenci programının başlamasıyla ilgili düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, program kapsamında kente gelen öğrencilere ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Bu yıl ilde gerçekleştirilecek beş programın ilkinin açılışını yaptıklarını ifade eden Sadoğlu, "Bu etkinlikler 5 haftalık bir program halinde olacak. Sizden sonra da 4 grubu daha ilimizde ağırlayacağız. Hem maziyi hem de atiyi iyi bilmemiz gerekiyor. Sizden ülke olarak, memleket olarak çok şey bekliyoruz. Bu eğitimlerle maziden atiye iyi bir köprü kuracağınıza inanıyoruz." dedi.

Proje yürütücülerinden öğretmen Ali Haydar Arslan da 2023-2024 eğitim öğretim yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde başlatılan programın, bugün 10 ilde Türkiye'nin tüm illerinden öğrencilerin katılımıyla sürdüğünü aktardı.

Programın Diyarbakır'ın yanı sıra Bitlis, Edirne ve Trabzon'da da eş zamanlı olarak yapıldığını belirten Arslan, "Şimdiye kadar bu programlar çerçevesinde 4 bin 500 öğrenci ve 500 öğretmen arkadaşımızı ağırladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel yapılarına ilişkin sunum yaptı.

Program kapsamında, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Elazığ, Adana, Adıyaman, Batman ve Kilis'ten lise öğrencisi 64 kız, 4-9 Mayıs tarihlerinde kentte düzenlenecek konferans, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak.