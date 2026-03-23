Mazgalda mahsur kalan kedi ve yavruları kurtarıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde mazgal altında mahsur kalan yeni doğum yapan kedi ve yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Kore 1 Konteyner Kent'te meydana geldi. Mazgalın altında yeni doğum yapmış kedi ve yavrularının mahsur kaldığı görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Hassas bir şekilde mazgalı kaldıran itfaiye erleri, anne kedi ve yavrularını kurtardı. Konteyner kent sakinleri tarafından sahiplenilen kediler, güvenli bir ortama alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı