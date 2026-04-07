Mavi Vatan-2026 Tatbikatı Devam Ediyor

Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatı Mavi Vatan-2026, 3 Nisan'da başladı ve 9 Nisan'da sona erecek. Tatbikatta 15 bin personel, 120 gemi ve 50 hava vasıtası yer alıyor.

(ANKARA) - Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Mavi Vatan-2026 Tatbikatı devam ediyor. 3 Nisan'da başlayan tatbikat, 9 Nisan'daki fiili atış safhasıyla sona erecek.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Mavi Vatan-2026 Tatbikatı Donanma Komutanlığı koordinesinde yapılıyor. 3 Nisan'da başlayan ve 9 Nisan'da sona erecek tatbikat ile katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerini yükseltmek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı komutanlıkların karargah ve harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğini denemek, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini değerlendirmek, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerini geliştirmek hedefleniyor.

15 bin personelin katıldığı tatbikatta 120 gemi ve 50 hava vasıtası yer alıyor. Tatbikatta 3-8 Nisan günleri arasında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri yapılacak. 9 Nisan'da tatbikatın Antalya Körfezi'nde fiili atış safhası gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA
