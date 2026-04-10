Mavi Vatan-2026 Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tatbikat, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve caydırıcılığını bir kez daha ortaya koydu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Denizlerdeki gücümüz, milletimizin güvenliğinin sarsılmaz teminatıdır. Türkiye'nin denizlerdeki kararlılığını ve caydırıcı gücünü ortaya koyan Mavi Vatan-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Su üstü unsurları, denizaltılar, hava unsurları ve harekat merkezleri arasındaki kusursuz eş güdüm, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık seviyesini ve milli imkanlarla desteklenen operasyonel gücünü bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam ediyor."

Tatbikatın fiili atışlı safhasını, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin TCG Anadolu'dan takip ettiği belirtilen paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
