Massive Attack'tan Spotify'a Tepki: Eserler Boykot Edildi

İngiliz müzik grubu Massive Attack, müzik platformu Spotify'ın kurucusu Daniel Ek'in savunma teknolojisi şirketi Helsing'in askeri yapay zeka konusunda yaptığı çalışmaya yatırım yapmasını boykot etmek için eserlerini platformdan kaldırttı.

Gazze'de Filistinlilere yönelik devam eden soykırımı protesto etmek amacıyla eserlerinin İsrail'in dijital yayın platformlarından kaldırılması için "Soykırıma müzik yok" isimli kültürel boykot girişimine katılan Massive Attack grubundan yeni bir adım geldi.

Grup, Spotify'ın kurucusu Ek'in başkanı olduğu Helsing şirketine 600 milyon avro yatırım yapmasına tepki gösterdi.

Buna yönelik bir açıklama yapan grup, "Şirket CEO'sunun askeri mühimmat (insansız hava aracı) İHA'ları ve savaş uçaklarına entegre edilen yapay zeka teknolojisi üreten bir şirkete yaptığı ciddi miktardaki yatırım nedeniyle Massive Attack tüm bölgelerde eserlerinin Spotify'dan kaldırılması için talepte bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Spotify'ın ekonomik yükünün sanatçılar üzerinde olduğuna işaret eden grup, halihazırda yapılan bu yatırımlar ile sanatçılara bir de ahlaki ve etik yük yüklendiğini kaydetti.

Açıklamada, "Yeter artık yeter. Başka bir yol mümkün." ifadesine yer verildi.

Spotify ve Helsing'den açıklama

Öte yandan Spotify'dan bir sözcü yaptığı açıklamada Spotify ve Helsing'in birbirinden tamamen ayrı iki şirket olduğunu vurguladı.

Helsing'in Gazze yönelik saldırılarda kullanılmadığına işaret eden sözcü, şirketin faaliyetlerinin Avrupa ve Ukrayna odaklı olduğunu kaydetti.

Helsing de yaptığı açıklamada, "Helsing'in teknolojisinin Ukrayna dışında da kullanıldığına dair dezenformasyon görüyoruz. Bu bilgi doğru değildir." ifadesine yer verildi.

Daniel Ek'in başkanı olduğu Helsing şirketi yapay zeka destekli HX-2 İHA'ları ile de biliniyor.