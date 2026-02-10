Haberler

ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğrenci yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Maryland eyaletinde bir lisenin öğrencisi, okul saatinde gerçekleşen silahlı saldırıda karnından vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, aynı okulun öğrencisi olarak gözaltına alındı.

NEW ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğrencinin yaralandığı ve şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Montgomery ilçesi polisi tarafından yapılan açıklamada, Rockville bölgesinde bulunan Thomas S. Wootton Lisesi'ndeki saldırıda bir öğrencinin karnından vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Okul saati içerisinde gerçekleşen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi gönderildiği belirtilen açıklamada, okula ulaşım sağlanan tüm yolların saatlerce trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bir öğrencinin yaralanmasıyla son bulan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin de aynı okulda okuyan bir öğrenci olduğu belirtilerek, şüpheli öğrencinin olaydan kısa süre sonra okula yakın bir bölgede gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, güvenlik güçleri başka bir saldırı tehdidinin bulunmadığından emin oluncaya kadar öğrencilerin sınıflarından çıkmasına izin vermezken, bu süre boyunca velilerin okul etrafındaki endişeli bekleyişi devam etti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

İsrail'e bilgi sızdıran isimler deşifre oldu! İki kişi tutuklandı
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
'AK Parti' iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım

Paylaşım, kulisleri sallayan iddiadan sonra geldi
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler