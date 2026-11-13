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Martin, Dublin zirvesinde AB'nin Ukrayna'da kalıcı ve adil barış hedefini açıkladı

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İrlanda Başbakanı Micheal Martin, AB'nin Ukrayna'da kalıcı ve adil barış hedeflediğini bildirdi. Martin, Dublin'deki zirvede Ukrayna'daki gelişmeler ve Abu Dabi görüşmelerinin ele alındığını, 2027 mali kapasitesi için çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'da kalıcı ve adil barış ile sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasını hedeflediğini bildirdi.

Martin, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İrlanda Başbakanı Martin, burada yaptığı konuşmada, zirvede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ve savaşı sona erdirmeye yönelik Abu Dabi'de yürütülen görüşmelerin ele alındığını belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 11 Kasım Çarşamba günü yaptığı ikili görüşmede de bu konuyu değerlendirdiğini aktardı.

Martin, "Ateşkes ve kalıcı barış yönünde kaydedilecek her türlü gerçek ilerleme memnuniyet vericidir. ABD'ye devam eden çabaları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'nın saldırılarını sona erdirme konusunda ciddi olduğunu eylemleriyle göstermesi gerektiğini vurgulayan Martin, "Bizim isteğimiz, Ukrayna için kalıcı ve adil barış ile sürdürülebilir bir çözüm." diye konuştu.

Ukrayna'ya ilişkin müzakerelerde Avrupa'nın da temsil edilmesi konusuna değinen Martin, Avrupa'nın müzakere masasında nasıl temsil edileceğine ilişkin yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İrlanda Başbakanı Martin, ayrıca Ukrayna'nın 2027 yılı için ihtiyaç duyduğu mali kapasitenin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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