Marsilya'da sınır kontrol noktasındaki gecikmeler nedeniyle 83 yolcu uçağa binemedi

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde havalimanında, 18 Nisan'da sınır kontrol noktasındaki gecikmeler nedeniyle 83 yolcunun uçağa binemediği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Marsilya-Provence Havalimanı'nda, 18 Nisan'da Marsilya'dan Fas'ın Marakeş kentine giden Ryanair seferiyle ilgili sorun yaşandı.

Sınır kontrol noktasındaki gecikmeler, yolcuların uçağa binişi sırasında aksamalara neden oldu.

Yolcuların yalnızca bir kısmı uçağa binebilirken, bileti olmasına rağmen geride kalan ve saatlerce bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.

Uçağa alınmayan yaklaşık 30 yolcu piste çıkarak uçağın hareket etmesini engellemeye çalıştı.

Bir polis kaynağına göre bazı yolcular, piste girebilmek için yangın alarmını çalıştırdı.

Ryanair, bu durum karşısında gece 01.50'de uçağı hareket ettirme kararı alırken, 83 yolcu uçağa binemedi.

Havalimanı ve Ryanair yönetimi, yaşananlar konusunda sorumluluğu birbirlerine yükledi.

Marsilya-Provence Havalimanı yönetimi, sınır kontrol noktasında personel eksikliğinin yolcuların geçişini yavaşlattığını ve bu noktada yoğunluk yaşanmasına sebep olduğunu savundu.

Ryanair şirketi ise operasyonel gereklilikler nedeniyle uçağı hareket ettirdikleri açıklamasında bulundu.

Havalimanında, yangın güvenlik sistemlerinin devre dışı kalmasına yol açtığı gerekçesiyle bir yolcu 19 Nisan'da gözaltına alındı. Söz konusu yolcu 20 Nisan'da serbest bırakıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni "Giriş-Çıkış Sistemi (EES)", bu ayın başında Brüksel Havalimanı'nda pasaport kontrolünde uzun bekleme sürelerine neden olmuştu.

EES nedir?

Yeni sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiriyor.

Manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi amaçlayan sistem doğrultusunda, uygulama kapsamında 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak ve süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek. Böylece kural ihlalleri anında tespit edilerek sınır birimlerine otomatik bildirim gönderilecek.

Kaydedilen biyometrik veriler, 3 yıl boyunca sistemde tutulacak. Böylece sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak. Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak.

EES, 2026'nın son çeyreğinde başlaması beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı işlevi görecek.