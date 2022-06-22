Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınında ikinci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (2) - Haberler

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Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınında ikinci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Vuslat Ay - Güncel
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Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınında ikinci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (2)

Son dakika gündem haberi: Marmaris'teki orman yangınında ikinci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (2)YANGIN YÖNETİM MERKEZİNDEN ANBEAN TAKİPMarmaris'te dün akşam çıkan orman yangını, Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden anbean takip edilirken, söndürme çalışmaları koordine ediliyor.

Marmaris'teki orman yangınında ikinci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (2)

YANGIN YÖNETİM MERKEZİNDEN ANBEAN TAKİP

Marmaris'te dün akşam çıkan orman yangını, Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden anbean takip edilirken, söndürme çalışmaları koordine ediliyor. Ayrıca, meteorolojik verilerdeki değişiklik nedeniyle, alevlerin tekrar yükselmeye başladığı, mücadeleye ağırlık verildiği öğrenildi.Ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ve koordine ediliyor. Yangınların tespitinde kullanılan İHA'lar ile uçakların kaydettiği görüntüler ve koordinatlar, 10 kişinin görev yaptığı merkeze aktarılıyor. Ayrıca ülke genelindeki 776 yangın gözetleme kulesinden elde edilen bilgi ve görüntüler de merkeze ulaşıyor. 50 mobil, 76 insansız olmak üzere 126 akıllı kuleden gelen görüntü ve bilgiler de bu merkezde takip ediliyor. İHA'ların anlık görüntüleri, aynı zamanda yangın bölgesindeki yangın yönetim aracına da aktarılıyor. Özellikle İHA'lardan gelen görüntüler üzerine yangının yönü ve ne derece büyüyeceği analiz edilerek, bölgeye ekip ve araç sevk ediliyor. Helikopterler, araçlar, rezervler, uçakların tamamı harita üzerinde görüntülenebilirken, orman yangının çıktığı bölgelere hangi illerden takviye ekip gideceğine Ankara'dan karar veriliyor. Bölgelerdeki yangın yönetim merkezlerine de talimatlar Ankara'dan veriliyor.

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Güncel

Orman Genel Müdürlüğü Marmaris Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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