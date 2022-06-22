Marmaris'teki orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor - Haberler

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Marmaris'teki orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi Merkezdeki ekranlardan görüntüler Merkezdeki görevlilerin çalışması AA muhabiri Zeynep Canlı'nın anonsu ANKARA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın...

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi

Merkezdeki ekranlardan görüntüler

Merkezdeki görevlilerin çalışması

AA muhabiri Zeynep Canlı'nın anonsu ANKARA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor.

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

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