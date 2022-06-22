Marmaris'teki orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor
AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi Merkezdeki ekranlardan görüntüler Merkezdeki görevlilerin çalışması AA muhabiri Zeynep Canlı'nın anonsu ANKARA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın...
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi
Merkezdeki ekranlardan görüntüler
Merkezdeki görevlilerin çalışması
AA muhabiri Zeynep Canlı'nın anonsu ANKARA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor.
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Sıtkı İlanbey - Güncel