Marmaris'teki orman yangını hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gitmek üzere harekete geçti

Marmaris'te akşam saatlerinde çıkan yangın için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Havanın kararmasının ardından havadan söndürme çalışmalarına ara verilirken, karadaki çalışmalar devam ediyor.

"TÜM KURUMLAR TEYAKKUZ HALİNDE"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangını söndürmek için yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı. Bakan Kirişçi, "Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

SOYLU VE KİRİŞÇİ MARMARİS'E GİDİYOR

Yangın söndürme çalışmalarını devam ederken iki bakan da çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye gidiyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye hareket etti.

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği'nden Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "21 Haziran 2022 Salı günü saat 20.00 sıralarında Marmaris ilçemiz Amazon Koyu BördübetYedi Adalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan ekiplerce müdehalede bulunulmuştur. Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdehale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir."