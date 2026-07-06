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Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salındaki 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmeni kurtardı.???????

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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