Marmaris'te Silahlı Kavga: İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir gencin ölümüne sebep olan iki şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Olayda bir kişi de yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahlı kavgada gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Mayıs'ta Çağlar Koç'un (27) tabancayla vurularak öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen E.S. ve O.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tepe Mahallesi 36 Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Ç.K, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

Dev market zincirinde satılan ürün toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.