Marmaris'te Silahlı Kavga: İki Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahlı kavgada gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Mayıs'ta Çağlar Koç'un (27) tabancayla vurularak öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen E.S. ve O.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tepe Mahallesi 36 Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Ç.K, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.