Marmaris'te şehit yakınları ve gazilere gemi turu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek ve gemi turu programı gerçekleştirildi.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisinde konuklar için akşam yemeği programı düzenlendi.

Programa katılan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi.

Şehitlerin aziz hatırasının ve gazilerin fedakarlıklarının daima milletin gönlünde yaşayacağını belirten Kaya, devletin her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, akşam yemeği eşliğinde yapılan gemi turunun ardından sona erdi.