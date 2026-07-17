Haberler

Marmaris'te şehit yakınları ve gazilere gemi turu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Marmaris'te şehit yakınları ve gaziler için TCSG Umut gemisinde yemekli gemi turu düzenlendi. Kaymakam Nurullah Kaya, devletin her zaman yanlarında olacağını belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek ve gemi turu programı gerçekleştirildi.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisinde konuklar için akşam yemeği programı düzenlendi.

Programa katılan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi.

Şehitlerin aziz hatırasının ve gazilerin fedakarlıklarının daima milletin gönlünde yaşayacağını belirten Kaya, devletin her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, akşam yemeği eşliğinde yapılan gemi turunun ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Edis'ten milyon dolarlık yatırım! Yazı bu manzaraya karşı geçirecek

Edis'ten milyon dolarlık yatırım! Yazı bu manzaraya karşı geçirecek
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Yok böyle ihmal! Şoför yüzünden 24 yolculu otobüs şarampole devrildi
Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar

Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu

Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu
Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak

Yargı 'dur' dedi: Özel okullar artık bunu yapamayacak