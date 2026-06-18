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Muğla'da otomobilde 5 kilo 670 gram skunk ele geçirildi: 1 tutuklama

Muğla'da otomobilde 5 kilo 670 gram skunk ele geçirildi: 1 tutuklama
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 5 kilo 670 gram skunk bulundu. Gözaltına alınan Yaşar İnsaf tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisin arama yaptığı otomobilde 5 kilo 670 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan Yaşar İnsaf (38) tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris'te piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. İlçe merkezinde polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada 5 kilo 670 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar İnsaf tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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