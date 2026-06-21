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Marmaris'te ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Marmaris'te ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık ve tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Asparan mevkisindeki Marmaris-Datça kara yolu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ile 6 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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