Marmaris'te ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık ve tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık ve ekili tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Asparan mevkisindeki Marmaris-Datça kara yolu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ile 6 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Sabri Kesen