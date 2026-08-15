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Muğla Valisi Akbıyık: Marmaris'teki yangın için denizden ve havadan müdahale ediyoruz

Muğla Valisi Akbıyık: Marmaris'teki yangın için denizden ve havadan müdahale ediyoruz
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Ataköy'de çıkan orman yangınına 10 dakika içinde havadan müdahale edildiğini, karadan ulaşımın olmaması nedeniyle deniz ve hava araçlarıyla çalışıldığını söyledi. Yangının bir kısmının enerjisinin düştüğünü, 3 helikopterle kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

VALİ AKBIYIK'TAN ÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesindeki yangın bölgesine gelerek açıklamalarda bulundu. Akbıyık, "Bugün saat 17.45 civarı Marmaris ilçemizde Ataköy civarında bir orman yangını ihbarı aldık. 10 dakika içerisinde Orman Bölge Müdürlüğü'nün hava araçlarıyla müdahale etmeye başladık. Yangının çıktığı arazi çok büyük. Karadan maalesef ulaşımımız yok. Dolayısıyla ağırlıkla denizden ve havadan müdahale ettik. Ancak karadan da yol açma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ile Aksaz Üs Komutanlığı'nın da çalışmalara destek verdiğini ifade eden Akbıyık, "Çıkarma gemilerimiz, arazözlerimizi ve orman yangın söndürme personelimizi yangın alanına intikal ettirdiler. Ayrıca Sahil Güvenlik botları da personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor. Büyük su tankeri gemileriyle de müdahale etmeye gayret ediyorlar" diye konuştu

'YANGININ BİR KISMININ ENERJİSİ DÜŞTÜ'

Yangının son durumuna ilişkin de bilgi veren Vali Akbıyık, "Yangının bir kısmının enerjisi düştü, bir kısmı devam ediyor. 3 helikopterimiz şu anda çalışıyor. Kontrol altına almayı, enerjisini düşürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaren ÖZDEMİR / MARMARİS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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