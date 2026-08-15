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Marmaris'te Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Marmaris'te Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kaba Kargı Koyu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu'nda saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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