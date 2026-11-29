Marmaris'te markete ait araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde markete ait bir araç, Yunus ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Araçta satışa hazır uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir markete ait araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir markete ait aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA