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Marmaris'te makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Marmaris'te makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti'ne ait hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Bozburun Limanı'na çekildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Bozburun Limanı'na yanaştırıldı.

Bozburun açıklarında 16 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-2' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Bozburun Limanı'na yanaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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