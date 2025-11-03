Marmaris'te Kaçak İçki, Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan kaçak içki, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında, kaçak alkol, silah ve uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli 2 deniz aracı tespit edilerek durduruldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda, teknelerden birinde çeşitli boy ve ebatlarda 310 şişe bandrolsüz kaçak içki, diğer teknede ise 4 gram skunk, 1 tabanca, 186 adet fişek ve 3 şarjör ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.