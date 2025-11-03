Haberler

Marmaris'te Kaçak İçki, Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 310 şişe kaçak içki, 4 gram uyuşturucu madde, bir tabanca ve mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan kaçak içki, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında, kaçak alkol, silah ve uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli 2 deniz aracı tespit edilerek durduruldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda, teknelerden birinde çeşitli boy ve ebatlarda 310 şişe bandrolsüz kaçak içki, diğer teknede ise 4 gram skunk, 1 tabanca, 186 adet fişek ve 3 şarjör ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 324.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

