Haberler

Marmaris'te iş yeri kurşunlama soruşturmasında 12 zanlı gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Marmaris'te bir optik mağazasının kurşunlanması ve nitelikli yağma olayına karıştığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların İzmir'den kiralık araçla gelip sahte plaka kullandıkları tespit edildi.

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Marmaris ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması ve "nitelikli yağma" olayına karıştıkları öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıana Mahallesi'ndeki bir optik mağazasının 29 Mart 2026'da kurşunlanması üzerine soruşturma başlattı.

Güvenlik güçlerinin teknik ve fiziki takip çalışmasında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlara karıştığı iddia edilen zanlıların İzmir'den kiralık araçla Marmaris'e geldikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca yakalanmamak için kiralık araca sahte plaka taktıkları, olay sonrası PTS kayıtlarından kaçmak için güzergah üzerinde yeniden orijinal plakaya döndükleri belirlendi.

3 ilde operasyon

Muğla, İzmir ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.K, M.A.G, G.Ö, F.B.Ö, Y.E.Y, Ö.F.Y, C.A, M.A, R.Ç. ve M.D'yi gözaltına aldı. Şüphelileri Aydın'ın Söke ilçesine kaçırdıkları ileri sürülen B.D.G. ve K.K. de ekiplerce yakalandı.

Şüpheli 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.???????

Kaynak: AA / Sabri Kesen
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışan araştırma görevlisiyle ilgili üniversiteden açıklama

Erkek öğrencisine tecavüze kalkışan hocaya bir darbe daha
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor