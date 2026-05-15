Marmaris'te iş yeri kurşunlama soruşturmasında 12 zanlı gözaltında

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Marmaris ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması ve "nitelikli yağma" olayına karıştıkları öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıana Mahallesi'ndeki bir optik mağazasının 29 Mart 2026'da kurşunlanması üzerine soruşturma başlattı.

Güvenlik güçlerinin teknik ve fiziki takip çalışmasında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlara karıştığı iddia edilen zanlıların İzmir'den kiralık araçla Marmaris'e geldikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca yakalanmamak için kiralık araca sahte plaka taktıkları, olay sonrası PTS kayıtlarından kaçmak için güzergah üzerinde yeniden orijinal plakaya döndükleri belirlendi.

3 ilde operasyon

Muğla, İzmir ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.K, M.A.G, G.Ö, F.B.Ö, Y.E.Y, Ö.F.Y, C.A, M.A, R.Ç. ve M.D'yi gözaltına aldı. Şüphelileri Aydın'ın Söke ilçesine kaçırdıkları ileri sürülen B.D.G. ve K.K. de ekiplerce yakalandı.

Şüpheli 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.