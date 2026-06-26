Marmaris açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen