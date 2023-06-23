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Marmaris'teki orman yangınının nedeni ortaya çıktı: Öldürdükleri kişinin cesedini ateşe vermişler

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının nedeni ortaya çıktı. Yangının öldürülen bir kişinin ormana atıldıktan sonra ateşe verilmesiyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangının altından cinayet çıktı. Öldürülen bir kişinin cesedinin ateşe verilmesiyle ormanın alev aldığı tespit edildi.

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Marmaris'te çıkan orman yangını, ateşe verilen ceset nedeniyle çıktı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Marmaris'te çıkan orman yangını, ateşe verilen ceset nedeniyle çıktı

Alevlerle mücadele eden ekipler yangının çıkış nedenini de tespit etti. Bölgede bir erkek cesedi bulunurken, yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Marmaris'te çıkan orman yangını, ateşe verilen ceset nedeniyle çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Cumhuriyet Marmaris Muğla Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

mahmut:

Turizm beldelerinde çokça pkk sempatizanı var. Seçimlerde de görüldü ap açık.. PKK nın işaret ettiği yere oy kullandılar. Bakın turizm bölgelerine pkk nın oy verin dediği parti çıktı mı çıkmadı mı?

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