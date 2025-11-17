Haberler

Marmaris'te Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Marmaris'te Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, sportif müsabakalardaki güvenlik tedbirleri ve düzensiz göç hareketleri ele alındı. Kamu düzeninin korunması ve olası riskler için yapılan önlemler değerlendirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığındaki toplantıda, hafta sonu ilçedeki sportif müsabakalarda alınan güvenlik tedbirleri ele alındı.

Etkinliklerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için yapılan hazırlıklar, sahadaki düzenlemeler ve olası risklere karşı alınan önlemler değerlendirildi.

Ayrıca, ilçeye yönelik düzensiz göç hareketleri ele alındı ve göçmenlerin güvenliği, kamu düzeninin korunması ve olası risklerin önlenmesi amacıyla yapılan saha çalışmaları ve diğer kamu kurumlarıyla yürütülen işbirliği konuları görüşüldü.

Kaya, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri olduğunu vurgulayarak, tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemine dikkati çekti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
