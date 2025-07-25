Marmaris'te Arda Deniz Onat İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlendi

Marmaris'te Arda Deniz Onat İçin Adalet Yürüyüşü Düzenlendi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede başına aldığı darbe sonucu denize düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Arda Deniz Onat için Bozburun Mahallesi'nde yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar, 'Adalet istiyoruz' sloganları ile tepkilerini gösterdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada başına aldığı darbe sonucu denize düşen 20 yaşındaki Arda Deniz Onat için yürüyüş düzenlendi.

Onat'ın öldürülmesine tepki için Bozburun Mahallesi Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen grup, liman boyunca yürüdü.

Yürüyüşte ve meydanda, "Adalet istiyoruz", "Hiçbir çocuğun canı yanmasın", "Arda için adalet", "Katiller cezasız kalmasın" sloganları atan katılımcılar ellerinde "Arda Deniz Onat için adalet istiyoruz" yazılı pankart ve "Adalete güveniyoruz", "Adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Etkinliğin ardından grup, Onat'ın evine doğru sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Arda Deniz Onat'ın anne ve babası da "Katillerin cezasız kalmasını istemiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Olay

Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda bir teknede, Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat (20) ile Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, başına darbe alan Arda Deniz Onat denize düşmüş, baygın çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince öldüğü tespit edilmişti.

Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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