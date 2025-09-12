Marmaris'te Aç Kalan Domuz Sürüsü Merkezde Görüntülendi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaklaşık 20 domuz, ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi. Yabancı turistler domuzlara yiyecek verdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.
Ormanlık alandan Kemeraltı Mahallesi'ne inen yaklaşık 20 domuz, çevredeki parklarda yiyecek aradı.
Bazı yabancı turistler ise domuzlara yaklaşıp ellerindeki yiyeceklerden verdi.
Esnaf ile vatandaşlar ise cep telefonlarıyla hayvanları görüntüledi.
Domuzlar bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel