Marmaris Latin Fest'e Özel Fotoğraf Sergisi

(MUĞLA)- Marmaris Latin Fest kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, Latin Amerika'nın dört ülkesinden sanatçıların eserlerini 7–10 Mayıs günleri arasında sanatseverlerle buluşturacak.

Latin Amerika'nın dört önemli ülkesinden fotoğraf sanatçılarının eserlerinin yer aldığı özel bir sergi, Marmaris'te sanatseverlerle buluşuyor. Guatemala, Meksika, Şili ve Venezuela'dan fotoğraf sanatçılarının katılımıyla hazırlanan sergi, Marmaris Latin Fest ile birlikte 7 Mayıs'ta kapılarını açacak. 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek etkinlik, Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek.

Sergi, farklı coğrafyalardan gelen sanatçıların gözünden Latin Amerika'nın kültürel dokusunu, gündelik yaşamını ve toplumsal hikayelerini yansıtacak. Sergi, kültürel iş birliğini geliştirmeyi ve farklı ülkeler arasında karşılıklı kültür tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA