Haberler

Marmaris Kaymakamı Kaya, koylarda incelemede bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, düzensiz göçle mücadele ve genel güvenlik değerlendirmeleri kapsamında Bencik Koyu'nda saha incelemesi gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin çalışmalarını takip ettiklerini vurgulayan Kaya, kıyı güvenliğinin önemini belirtti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, düzensiz göçle mücadele ve genel güvenlik değerlendirmeleri kapsamında koylarda inceleme yaptı.

Kaya, Akdeniz Koruma Derneği'ne ait lastik bot ile Bencik Koyu'nda saha incelemesi gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimde sahil hattı, koy içi güzergahlar ve olası düzensiz göç geçiş noktalarını yerinde incelendi.

Bölgedeki genel güvenlik durumu değerlendirilerek ilgili birimlerle koordinasyon sağlandı.

Kaymakam Kaya, güvenlik güçlerinin sahadaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek kıyı güvenliğinin hassasiyetle sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Okulun hademesi tartıştığı 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı

Okulun hademesi 6 yaşındaki Efecan'ı bıçakladı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title