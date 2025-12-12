Marmaris Kaymakamı Kaya, koylarda incelemede bulundu
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, düzensiz göçle mücadele ve genel güvenlik değerlendirmeleri kapsamında Bencik Koyu'nda saha incelemesi gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin çalışmalarını takip ettiklerini vurgulayan Kaya, kıyı güvenliğinin önemini belirtti.
Kaya, Akdeniz Koruma Derneği'ne ait lastik bot ile Bencik Koyu'nda saha incelemesi gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen denetimde sahil hattı, koy içi güzergahlar ve olası düzensiz göç geçiş noktalarını yerinde incelendi.
Bölgedeki genel güvenlik durumu değerlendirilerek ilgili birimlerle koordinasyon sağlandı.
Kaymakam Kaya, güvenlik güçlerinin sahadaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek kıyı güvenliğinin hassasiyetle sürdürüldüğünü kaydetti.