Marmaris Devlet Hastanesi Mart Ayında Hasta Kabulüne Başlayacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçici kabul işlemlerine başlanan 125 yatak kapasiteli Marmaris Devlet Hastanesi'nin mart ayında hasta kabulüne başlayacağı bildirildi.

AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, yaptıkları ortak açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Muğla'ya yapılacak sağlık yatırımları ve sağlık personeli ihtiyacı hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını ve Marmaris Devlet Hastanesi'nin hizmete açılacağı belirtildi.

Geçici kabul işlemlerine başlanan 125 yatak kapasiteli hastanenin mart ayı içinde hasta kabulüne başlayacağı ifade edilen açıklamada, "Marmaris Devlet Hastanemiz modern mimarisi ile son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılarak, konforlu hasta ve muayene odaları ile hizmet verecektir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Muğlalılara her alanda olduğu gibi sağlık alanında da en iyi şartlarda hizmet verilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirtilen açıklamada, "Hemşerilerimizin en modern sağlık kuruluşlarında hizmet alması ve Muğla'mıza yeni sağlık yatırımlarının yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Muğla'mıza ilgi ve destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya sevgili hemşerilerimiz adına en kalbi teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.