Marmaris Belediyesi Plastik Kapaklarla Çevre Temizliği Mesajı Verdi

Marmaris Belediyesi, geri dönüşüm kutularına atılan plastik kapaklarla 'Çevremizi temiz tutalım' mesajı verildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından Halk Plajı'nda sergilenen 'çevre mesajı' daha sonra SMA hastası Zehra'nın plastik kapak toplama kampanyasına bağışlandı.

Marmaris Belediyesi, geri dönüşüm kutularına atılan plastik kapaklarla "Çevremizi temiz tutalım" mesajı verildi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çeşitli farkındalık çalışmalarıyla çevre temizliğine dikkat çekmeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları bu kez de plastik kapaklarla çevre temizliği mesajı verdi. Halk Plajı'nda yer alan geri dönüşüm kutularından çıkan kapaklarla plaja "Çevremizi temiz tutalım" yazısı yazıldı. Etrafı çevrilen 'çevre mesajı' gün boyunca plajda sergilendi.

Kapaklar daha sonra Marmaris'te yaşayan SMA hastası Zehra'nın plastik kapak toplama kampanyasına bağışlandı.