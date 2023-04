Marmaris Belediyesi 4 yıllık çalışmalarını paylaştı

Marmaris Belediyesi'nin 4 yıllık çalışmalarının paylaşıldığı sunumda personele seslenen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Biz, büyük bir aileyiz. Hep birlikte, birbirimize güvenerek, birbirimizden destek alarak Marmaris için çok önemli işlere imza attık" dedi.

Marmaris Belediyesi, 4 yıllık hizmet dönemiyle ilgili personele yönelik bir toplantı düzenlendi. Başkan Oktay'ın da katıldığı personel bilgilendirme toplantısında, Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, müdürler ve tüm birim çalışanları hazır bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı'nın birimlerin çalışmalarıyla ilgili yaptığı sunum ve 4 yılın anlatıldığı filmin gösterilmesinin ardından Başkan Oktay kürsüye çıktı.

4 yıl boyunca pandemi, yangın, sel, deprem gibi birçok zorluğa hep birlikte göğüs gerdiklerini söyleyen Oktay, şöyle konuştu:

"Biz, büyük bir aileyiz. Hep birlikte, birbirimize güvenerek, birbirimizden destek alarak Marmaris için çok önemli işlere imza attık. Hiçbir ilçenin başına gelmeyen afetlerin altından hep birlikte kalktık. Karşılaştığımız zorluklara rağmen çok hızlı karar alıp hareket ettik. Her platformda dile getirdiğim gibi, bu başarıda en büyük emek sizlerin. Göreve geldiğim ilk gün de söylemiştim, 'Her şartta çalışanın, emekçinin yanındayız' demiştim. Bu sözümüzden asla vazgeçmedim. Sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Marmaris'imiz için alın teri döken her birinizin emeğine, yüreğine, alın terine sağlık. Hepinizi kendi adıma bir kez daha tebrik ve hepinize teşekkür ediyorum."