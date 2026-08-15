Marmaris'te Yangına Denizden Müdahale

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmaris Aksaz'da çıkan orman yangınına karadan ulaşım olmadığı için askeri çıkarma gemileriyle karaya çıkarılan arazözlerle müdahale edildiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin bilgi paylaştı.

Marmaris Aksaz bölgesinde meydana gelen orman yangınına karşı ekiplerin cansiperane mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Karadan ulaşımın mümkün olmadığı zorlu arazideki alevlere müdahale etmek amacıyla, kurumlar arası koordinasyonla bir operasyon yürütüyoruz. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla, arazözlerimiz ve orman kahramanlarımız doğrudan yangın bölgesine sevk ediliyor.

Devletimizin tüm imkanları seferber edilerek, gündüz 7 uçak, 17 helikopterle yürüttüğümüz bu mücadeleye, hava karardıktan sonra denizden desteklenen kara ekiplerimizle birlikte toplamda 46 arazözle devam ediyoruz. Mücadelemiz, alevler tamamen kontrol altına alınıp sönene kadar kararlılıkla sürecek. Yeşil Vatan savunmamıza verdikleri destek için Savunma Bakanlığımıza ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA