Marmaris 3 gündür alev alev yanıyor! İki ülkeden Türkiye'ye uçak ve helikopter desteği geldi
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Marmaris'teki orman yangınını söndürme mücadelesi 3. gününde devam ederken Katar ve Azerbaycan'dan uçak ve helikopter desteği geldi. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı" denildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Orman Genel Müdürlüğü, yangına 20 helikopter ve 14 uçak ve 1500'ü aşkın personel ve yüzlerce araç ile müdahale edildiğini açıklamıştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Katar'ın gönderdiği 3 adet helikopter ile Azerbaycan'ın gönderdiği 1 yangın söndürme uçağının Dalaman'a ulaştığını bildirdi.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak"
Öte yandan, sabah 06.00'da yangına, havadan müdahale yeniden başladı. Rüzgarın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km'ye çıkacağı öngörülüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) açıklamasına göre 48 helikopter, 13 uçak ile Emniyet ve Jandarma'ya ait 20 TOMA alevlere müdahale ediyor.
Meteorolojik verilere göre öğleden sonra rüzgarın etkisi üç günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Sözcü'de yer alan habere göre rüzgarın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km'ye çıkacağı öngörülüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.'nın suçunu itiraf ettiğini söyledi. Bakan Soylu, açıklamasında, "1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında" ifadelerine yer verdi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022