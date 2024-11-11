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Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu

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İstanbul Bostancı Marmaray durağında güvenlik görevlisi, çevredekileri rahatsız eden ve kendisine saldıran alkollü yolcuyu bacağından vurdu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'deki Bostancı Marmaray istasyonunda, güvenlik görevlisi M.T. çevredekileri rahatsız eden ve kendisine saldıran alkollü yolcu A.A.'yı bacağından vurdu. Olay sonrası A.A. hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

TARTIŞMA BİR ANDA ALEVLENDİ

Alınan bilgiye göre, Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile alkollü olduğu ifade edilen yolcu A.A. arasında tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Okumuş:

ellerine sağlık güvenlik arkadaş cehepe rakıyı 140 TL yapacak alın size rakı şişede durduğu gibi durmuyor Muş değilmi alkolü içip kendini mafya sanıyor alkolikler

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOflu Hakan:

adam görevini yapmış.birine zarar verse yada eski eşini bekliyor olup zarar verse güvenlik nerde derlerdi

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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