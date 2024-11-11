Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu

Kadıköy'deki Bostancı Marmaray istasyonunda, güvenlik görevlisi M.T. çevredekileri rahatsız eden ve kendisine saldıran alkollü yolcu A.A.'yı bacağından vurdu. Olay sonrası A.A. hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

TARTIŞMA BİR ANDA ALEVLENDİ

Alınan bilgiye göre, Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile alkollü olduğu ifade edilen yolcu A.A. arasında tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.