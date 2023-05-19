Marmaray'da bir yolcu, tutunma aparatındaki Erdoğan afişini çıkarıp paramparça etti
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Marmaray'da bir vatandaş, tutunma aparatında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim propagandası afişini yırttı.
28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için geri sayım devam ederken İstanbul Marmaray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait seçim propaganda afişleri, tutunma aparatlarına asıldı.
AFİŞİ ÇIKARIP PARAMPARÇA ETTİ
Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı seçim afişinden rahatsız olan bir yolcu, tutunma aparatından seçim afişini çıkararak yırttı. Başka bir yolcu tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada paylaşıldı.