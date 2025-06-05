Marmaray'da Baba Darbedildi: Şüpheli Tahliye Edildi

Marmaray'da Baba Darbedildi: Şüpheli Tahliye Edildi
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İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen baba D.E.'ye saldırarak burnunu kırdığı iddia edilen şüpheli E.D., avukatının itirazı üzerine tahliye edildi. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldırarak burnunu kırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaray'da 31 Mayıs'ta iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E'nin (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verilen şüpheli E.D'nin avukatı, müvekkilinin tutukluğuna itirazda bulundu.

İtirazı kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli E.D'nin dün tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E, yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramıştı.

D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alınmıştı.

Yumruk atan E.D. tutuklanırken, İ.A. serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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