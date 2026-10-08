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Marmaraereğlisi Belediyesi ile Hayata Destek Derneği afet koordinasyon merkezini açtı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Belediye ile Hayata Destek Derneği iş birliğinde hazırlanan Afet Koordinasyon Merkezi törenle hizmete açıldı. Merkez, afet sonrası ekipler ve gönüllüler için güvenli çalışma alanı sağlayacak; açılışta uzun menzilli telsiz test edildi.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Belediyesi ile Hayata Destek Derneği iş birliğinde hazırlanan Afet Koordinasyon Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Marmaraereğlisi Belediyesi'nin garajı içerisinde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nin açılışına Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, Hayata Destek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, belediye personeli ve davetliler katıldı. Açılışı yapılan merkezde uzun menzilli telsiz haberleşme sistemi, toplantı ve koordinasyon alanları, geçici konaklama imkanları, temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu konteynerler ile uyku tulumundan mata, bilgisayardan çeşitli teknik ekipmanlara kadar afet sırasında kullanılabilecek çok sayıda malzemenin hazır bulunduğu alanlar yer alıyor.

Oluşturulan merkezle birlikte özellikle afet sonrasında sahada görev alacak ekiplerin, gönüllülerin ve yardım çalışmalarını organize edecek kişilerin güvenli ve düzenli bir çalışma alanına sahip olması hedefleniyor.

Açılışta konuşan Hayata Destek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, afetlere hazırlığın önemine dikkat çekerek, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından afet öncesi çalışmaların öneminin daha net görüldüğünü söyledi. Karaosmanoğlu, "Yıllar içinde çok daha güçlü bir şekilde gördük ki, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası, afetleri beklemek ve sonrasında müdahale etmek yerine, afet öncesine emek ve kaynak akıtabilirsek afetlerin yaratacağı kayıpları ve zararları o kadar azaltabiliriz, afet anında daha hızlı müdahale edebiliriz" dedi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter de konuşmasında, olası büyük İstanbul depreminde kırılması beklenen fay hattının Marmaraereğlisi'ne denizden yaklaşık 4 mil mesafede bulunmasına dikkat çekerek, ilçenin olası bir afete karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Bozkurter, bu nedenle ilçede afet sonrası koordinasyon ve müdahale kapasitesini güçlendirecek merkezlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Açılış programında merkezin haberleşme altyapısı da uygulamalı olarak test edildi. Başkan Bozkurter, uzun menzilli telsiz sistemi üzerinden anons gerçekleştirirken, Çanakkale, Tekirdağ ve İzmir'de dinlemede bulunan operatörlerden çağrıya yanıt geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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