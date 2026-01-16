Marmarabirlik'ten, 'Minik Şefler'e zeytinli tarifler

MARMARABİRLİK'in 'Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler' projesi, ilk etkinliğini Dereköy İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Öğrenciler, şef Tuncay Sönmez eşliğinde birbirinden lezzetli zeytinli tarifler hazırladı.

Marmarabirlik'in çocuklarda sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve mutfağı eğlenceli, erişilebilir bir alan haline getirerek özgüvenlerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler' projesinin ilki Mudanya ilçesinde eğitim veren Dereköy İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Etkinliğe Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş, Marmarabirlik Mali ve İdari İşler Direktörü Murat Kocaman ile Bursa protokolü katılım sağladı. Program kapsamında Marmarabirlik, Dereköy İlköğretim Okulu'nun 4'üncü sınıf öğrencilerini, Bursa gastronomisinin tanınmış şeflerinden Tuncay Sönmez ile buluşturdu. Öğrenciler, Tuncay Şef'in yönlendirmesiyle, içinde zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı bulunan yaratıcı tarifler hazırladı. Etkinliğin sonunda hazırlanan tabaklar arasında yarışma da gerçekleştirildi. Şef Tuncay Sönmez'in yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren 3 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

'PROJEMİZ FARKLI OKULLARDA DEVAM EDECEK'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede çocuklara yönelik projelerin önemine dikkat çekerek, "Sağlıklı beslenmenin temelleri erken yaşlarda atılıyor. Biz de Marmarabirlik olarak zeytin ve zeytinyağının sağlıklı yaşam kültürü içindeki yerini çocuklara eğlenceli bir deneyimle aktarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Projemizi farklı okullarda sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'MUTFAKTA BU KADAR YARATICI OLMALARI ÇOK KIYMETLİ'

Şef Tuncay Sönmez ise öğrencilerin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocukların mutfakta bu kadar istekli, yaratıcı ve hevesli olması çok kıymetli. Zeytin ve zeytinyağını tariflerinde kullanırken hem eğlendiler hem de yeni tatlar deneyimlediler" diye konuştu.

Marmarabirlik, 'Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler' projesini önümüzdeki dönemde farklı okullarda da uygulayarak, daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

