Marmara Denizi'nde Poyraz Ulaşımı Aksatıyor
Tekirdağ'da etkili olan poyraz nedeniyle deniz ulaşımında gecikmeler yaşanıyor. Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar, 10 şilep ve tanker ile dalga nedeniyle oluşan atıkları kıyıya sürükledi. Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel