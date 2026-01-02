Haberler

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Güncelleme:
Marmara Bölgesi'nde yarın sabah itibariyle kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

MARMARA'DA KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Açıklamada, "Cumartesi günü ilk saatlerden, 04.01.2026 pazar günü gece saatlerine kadar bölgemizde (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

